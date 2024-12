Song Man Lei nomeada presidente do Tribunal de Última Instância de Macau

Num despacho publicado no Boletim Oficial, o líder cessante de Macau, Ho Iat Seng, nomeou Song Man Lei para um mandato de três anos.

Song, de 58 anos, tinha já sido, em 1996, a primeira mulher a exercer o cargo de delegada do Procurador do Ministério Público de Macau, assim como a primeira juíza nomeada para o TUI, em 2012.

Nascida em 1966, Song completou a licenciatura e mestrado em Direito na Universidade de Pequim, tendo frequentado posteriormente um curso de língua portuguesa na Universidade de Coimbra.

A juíza ficou conhecida por, em 2017, ter condenado o antigo superior hierárquico, o ex-procurador Ho Chio Meng, a 21 anos de prisão por vários crimes, incluindo burla, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Este ano, Song foi a presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, que organizou a seleção do novo líder de Macau, que será precisamente o anterior presidente do TUI Sam Hou Fai.

Ho Iat Seng tinha escolhido a juíza como presidente substituta do TUI depois de Sam Hou Fai se ter demitido, em 26 de setembro, para concorrer ao cargo de chefe do Executivo.

De acordo com a Lei Básica de Macau, o presidente do TUI tem de ser escolhido entre os juízes do tribunal. Com a saída de Sam Hou Fai, o TUI ficou apenas com dois juízes: Song Man Lei e José Maria Dias Azedo.

Sam Hou Fai e o novo governo são empossados a 20 de dezembro, dia em que se assinala o 25.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), na sequência da transferência da administração de Portugal para a China.