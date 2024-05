Sony Pictures e empresa de capital privado quer comprar a Paramount

A Sony seria a acionista maioritária e a Apollo teria uma participação minoritária, segundo esta fonte citada pela agência Associated Press (AP) e que falou sob condição de anonimato porque os detalhes da oferta não foram tornados públicos.

A oferta Sony-Apollo foi relatada pela primeira vez pelo The Wall Street Journal.

De acordo com o Journal, a Apollo fez uma oferta para comprar a Paramount por conta própria, mas os responsáveis da Paramount estavam preocupado com a oferta, inclusive se a empresa de capital privado poderia conseguir financiamento para um acordo.

Os meios de comunicação social norte-americanos noticiaram que a Paramount está a considerar uma possível fusão com a Skydance, a empresa de "media" de David Ellison que ajudou a produzir lançamentos da Paramount como "Top Gun: Maverick" e "Missão: Impossível -- Dead Reckoning".

No início desta semana, a Paramount, com sede em Nova Iorque, revelou que Bob Bakish ia deixar o cargo de CEO da empresa de cinema, televisão e multimédia, para ser substituído por uma "troika" de executivos que formaria um novo "Gabinete do CEO".