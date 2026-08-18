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Sophie Adenot tornou-se na primeira mulher francesa a sair para o espaço

Sophie Adenot tornou-se na primeira mulher francesa a sair para o espaço

A astronauta francesa da Agência Espacial Europeia (ESA), Sophie Adenot, tornou-se, esta terça-feira, a primeira mulher francesa a realizar uma saída para o espaço e a segunda da Europa, depois da estreia da italiana Samantha Cristoforetti, em 2022.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Agência Espacial Europeia (ESA)

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Aos 44 anos, Adenot é a 31.ª cidadã europeia a sair para o espaço, mas a primeira mulher francesa a fazê-lo, na companhia do norte-americano Anil Menon, da Agência Espacial Norte-Americana (NASA). O último francês no espaço tinha sido Thomas Pesquet.

A missão de substituição da antena Space-to-Ground (SGANT), que deverá durar cerca de seis horas e meia, partiu da Estação Espacial Internacional (ISS), onde estiveram Jessica Meir e Jack Hathaway a auxiliar os dois astronautas.



Sophie Adenot já havia explicado anteriormente que esta antena desempenha “um papel essencial nas comunicações de alta velocidade e na transmissão de dados entre o Centro de Controlo da Missão, em Houston, e a ISS”.

Numa publicação na rede social X, Emmanuel Macron felicitou a conquista da astronauta, descrevendo a missão que inspira “as meninas que sonham com o infinito” como “um orgulho”.

 

A astronauta da ESA passou as últimas semanas a preparar a operação, que prossegue no espaço, a 400 quilómetros da Terra.

“O sucesso de uma saída ao espaço prepara-se muito antes da abertura da câmara de descompressão e foi nisso que concentrei toda a minha atenção nos últimos dias: ensaios, preparação e concentração”, admitiu nas redes sociais, no último domingo.

Engenheira de formação e antiga piloto de testes, Sophie Adenot tornou-se, em fevereiro, a segunda mulher francesa a realizar um voo espacial, precisamente 30 anos depois da pioneira Claudie Haigneré, que fazia esta viagem a 17 de agosto de 1996.
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