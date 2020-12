SpaceX aborta lançamento do protótipo Starship SN8 no último segundo

Este modelo conhecido como Starship SN8 (Série Número 8) estava programado para ser lançado num voo sub-orbital de teste, a uma altitude de 12,5 quilómetros. Mas a menos de dois segundos da descolagem o sistema de segurança do SN8 detetou algo anormal nos novos motores Raptor e abortou automaticamente o voo.







Reveja a tentativa de lançamento da SN8 da SpaceX.





Com este adiamento, não há agora previsão para a realização de um novo teste. Tudo vai depender do motivo que causou o cancelamento e da reparação a efectuar.







Para já, as janelas de lançamento disponíveis estão abertas ainda para esta quarta-feira e amanhã , referem os representantes da SpaceX.

Raptor. Uma revolução da propulsão aeroespacial

Embora pareçam em tudo idênticos aos tradicionais motores usados durante anos nos lançamentos de foguetes, os novos motores Raptor, desenvolvidos pela SpaceX, apenas são semelhantes no "formato externo".





Estes novos motores de combustão utilizam um sistema de alimentação criogénico para os estágios inferior e superior de alto desempenho do Sistema de Transporte Interplanetário.







Os motores têm três vezes mais impulso do que os motores Merlin 1D da SpaceX, que impulsionam os foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy, com combustão à base de LOX-Querosene.







Foto: SpaceX/DR







Agora a SpaceX, após vários testes estáticos com os Raptor, utilizando um novo tipo de combustível - Methalox (Metano gasoso criogenado e Oxigénio líquido) – pretende substituir os anteriores modelos e adaptá-los à realidade de transporte e aterragens extra-planetárias.

Prova disso mesmo foi o teste realizado em Boca Chica, local da construção dos SN Starship, da SpaceX, no sul do Texas, onde os modelos SN5 e SN6 demonstraram, apenas com um Raptor, a performance e a força do motor. E com o novo combustível Methalox.





Na apresentação destes motores, a SpaceX refere que "a linha de base Raptor SL tem um impulso de vácuo de 3297 quilonewtons, por um cálculo básico usando o impulso de vácuo conhecido de 361 segundos”, ou seja, três vezes superior aos Merlin1D".









Se tudo correr bem, a SpaceX conta no projecto ITS Booster com um conjunto de 42 motores Raptor SL, gerando um impulso de decolagem de 127.800 quilonewtons ou 13 mil toneladas métricas de força.





O projeto do ITS Booster exige um anel externo de 21 motores e 14 Raptors, que formam um anel interno, todos fixados no lugar sem capacidade de gimbal que corta uma massa enorme do compartimento do motor.







Apenas os sete motores agrupados no centro do Booster são direcionáveis para controlo do veículo.





Elon Musk prevê que em 2026 a SpaceX pouse em Marte com os primeiros humanos.