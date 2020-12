Modelo SN8 da futura Starship da SpaceX com teste de voo suborbital marcado para hoje

flaps) e como o veículo fará a gestão na transição do combustível.

Este voo sub-orbital serve para testar uma série de objetivos: desempenho dos três novos motores Raptor , verificação das capacidades gerais de entrada aerodinâmica do veículo (incluindo os) e como o veículo fará a gestão na transição do combustível.





O protótipo SN8 descolará da plataforma terrestre, em Boca Chica, sul do Texas, local onde está fixada a fabrica deste novo modelo da SpaceX.







O modelo de teste SN8 também tentará realizar uma manobra de pouso na vertical. Uma manobra de risco e a primeira para um veículo deste tamanho, muito embora a SpaceX tenha já a experiencia de aterragens na vertical nos modelos Falcon9 Falcon Heavy , embora em moldes diferentes.





Com um teste como este, o sucesso não vai ser medido pela conclusão de objetivos específicos, mas pelo que a SpaceX quer aprender.







Um teste que dará conta dos problemas e vai aumentar a probabilidade de sucesso no futuro à medida que vai desenvolvendo o modelo final da nave Starship. Modelo que pretende levar o homem à Lua e Marte em 2026.











Vários testes e evolução do modelo SN

A SpaceX em 2019 realizou com sucesso dois testes de voo em baixa altitude com Starship SN5 e SN6, acumulando mais de 16 mil segundos de tempo de execução durante 330 partidas de motores a partir do solo, incluindo vários testes estáticos e quatro testes de voo com um motor raptor reutilizável com methalox (Metano gasoso e Oxigénio liquido).











Com a crescente confiança e sucesso nos ensaios a aceleração da produção e o aumento da fidelidade, a SpaceX construiu dez protótipos de nave estelar. Além do teste de hoje da SN8, a SN9 está quase pronta para passar para a plataforma, que agora tem dois suportes ativos para testes de desenvolvimento rápido.





O teste de hoje da SN8 é uma etapa emocionante no desenvolvimento de um sistema de transporte totalmente reutilizável, capaz de transportar tripulação e carga para a órbita da Terra, a Lua, Marte.