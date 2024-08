SpaceX lança ainda este ano primeira missão espacial tripulada que sobrevoará polos terrestres

A missão, que partirá da Florida, terá a duração de três a cinco dias e tem o nome de Fram2, numa evocação ao navio norueguês que fez as primeiras viagens às regiões polares da Antártida e do Ártico.

A bordo da nave Dragon seguirão quatro tripulantes, todos estreantes num voo espacial, comandados pelo empresário Chun Wang, um dos pioneiros das criptomoedas (dinheiro digital).

Wang será acompanhado pela cineasta norueguesa Jannicke Mikkelsen, que comandará a nave, pelo explorador polar australiano Eric Philips, piloto do veículo, e pela investigadora alemã em robótica Rabea Rogge, que será a especialista da missão.

Segundo a SpaceX, a missão espacial Fram2 será a primeira tripulada que irá explorar a Terra desde a sua órbita polar e sobrevoar as regiões polares do planeta.

Os quatro tripulantes irão estudar fenómenos que ocorrem acima da atmosfera terrestre e, em coordenação com a SpaceX, irão testar os efeitos de um voo espacial no comportamento e no corpo humano, incluindo a captação das primeiras imagens humanas em raios-X no espaço.

Tais experiências ajudarão ao "desenvolvimento das ferramentas necessárias para preparar a humanidade para voos espaciais de longa duração", justificou a empresa fundada pelo magnata Elon Musk.

A nave Dragon será enviada para o espaço num foguetão Falcon 9, também da SpaceX, e ficará em órbita da Terra a uma altitude entre 425 e 450 quilómetros.

A missão Fram2 é a sexta da SpaceX totalmente privada com tripulação.

A empresa prevê o lançamento no corrente mês da Polaris Dawn, que tentará cumprir a primeira caminhada espacial privada.