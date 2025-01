SpaceX recupera propulsor do Starship mas perde nave espacial após anomalia

"Perdemos toda a comunicação com a nave (...) isto indica-nos claramente que houve uma anomalia no módulo superior", frisou à agência France-Presse (AFP) Dan Huot, antes de outro responsável da SpaceX confirmar que "perderam a nave".



Antes do desastre, a SpaceX utilizou pela segunda vez braços mecânicos gigantes para recolher o propulsor de volta à plataforma minutos após a descolagem no Texas.



O módulo inferior pairou sobre a plataforma de lançamento antes de ser agarrado por um par de braços mecânicos chamados hashis.



A nave espacial deveria sobrevoar o Golfo do México num quase 'loop' à volta do mundo, semelhante aos voos de teste anteriores. A SpaceX equipou-o com 10 satélites fictícios para praticar o lançamento, neste que foi o primeiro voo desta nova e atualizada nave espacial.



Poucas horas após o primeiro lançamento bem-sucedido do foguetão New Glenn de Jeff Bezos, a SpaceX de Elon Musk procurou o seu destaque com um novo voo de teste do Starship, o maior foguetão alguma vez construído, com 123 metros de altura, o tamanho de um edifício com cerca de 40 andares.



"Boa sorte hoje!", disse o fundador da Amazon, Jeff Bezos, ao rival Elon Musk no X.



Mais cedo, nesse dia, o chefe da Tesla foi rápido a felicitá-lo "por ter atingido a órbita à primeira tentativa!".



Uma troca de gentilezas que chama a atenção e levanta questões, enquanto Elon Musk ainda se aventurou a brincar com uma possível nova amizade. Os dois homens mais ricos do mundo fundaram as suas empresas espaciais no início dos anos 2000 e têm vindo a competir por destaque na área desde então.



A SpaceX, no entanto, assumiu uma grande liderança sobre a Blue Origin ao adotar uma estratégia diferente e, em alguns aspetos, mais arriscada, e dominou o mercado dos voos orbitais comerciais durante vários anos.



Um domínio que Jeff Bezos está a tentar desafiar com o seu novo foguetão New Glenn.



Depois de ter recuperado com sucesso o módulo anterior reutilizável do Starship, um megafoguetão concebido para "colonizar Marte", no passado mês de outubro, Elon Musk pretendeu mostrar na quinta-feira que esse sucesso não foi fruto do acaso.



A SpaceX tinha falhado esta impressionante manobra em novembro, sob os olhos do presidente eleito Donald Trump, abandonando a tentativa logo após a descolagem e deixando o propulsor desintegrar-se no Golfo do México.



Desde o último teste, foram feitas "grandes melhorias", explicou a SpaceX no seu 'site'. A empresa prefere lançar foguetões imperfeitos para aprender em situações reais de voo e depois adaptar o seu modelo.



O foguetão Starship foi concebido para ser totalmente reutilizável, o que reduzirá significativamente os custos.



Esta especificidade também permite um aumento na taxa de lançamentos, que em particular causam uma poluição sonora significativa no local do Texas.



Quando regressar ao poder, espera-se que Donald Trump suspenda uma série de regulamentos ambientais, o que gerou preocupações entre os residentes que vivem perto da base espacial da SpaceX, que fica perto de áreas protegidas.



Principalmente porque Elon Musk gastou dezenas de milhões de dólares em 2024 para apoiar a campanha republicana e conseguiu um cargo de consultoria em troca, levantando questões sobre possíveis conflitos de interesses com o governo.



A aproximação também levanta preocupações sobre possíveis repercussões negativas para as atividades de Jeff Bezos, antiga 'besta negra' do republicano que fez recentemente várias aproximações a Trump e que deverá comparecer na sua tomada de posse na segunda-feira, assim como Elon Musk e o responsável do Facebook, Mark Zuckerberg.