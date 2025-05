André Ventura afirmou, por sua vez, que Luís Montenegro “não é vítima de nenhum arranjo parlamentar” nem de “nenhuma conspiração”.



“O primeiro-ministro não foi transparente e, quando soube que ia haver uma comissão de inquérito, quis evitá-la. E mandou o país para eleições para evitar um escrutínio no Parlamento”, declarou.



O presidente do Chega acredita que tem de existir uma Comissão Parlamentar de Inquérito “sempre que há suspeitas de que, entre o negócio público e o privado, as coisas estão a funcionar de forma irregular”.