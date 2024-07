Stamer discute imigração com Kagame após abandonar plano de deportações para o Ruanda

Segundo Downing Street, o primeiro-ministro encontrou-se com Kagame em Paris, no decorrer dos Jogos Olímpicos, e ambos reafirmaram o compromisso de cooperar na procura de soluções para a imigração ilegal.

Starmer e Kagame "concordaram que este é um desafio global premente e que a prioridade deve ser acabar com o modelo de negocio dos grupos criminosos que lucram com o sofrimento das pessoas".

Os dois líderes sublinharam ainda a "forte relação" entre os países e que o espírito de colaboração deve continuar.

Há cerca de duas semanas, o governo do Ruanda afirmou não ter qualquer obrigação de reembolsar os 240 milhões de libras (cerca de 285 milhões de euros) pagos inicialmente pelo Reino Unido para acolher os imigrantes deportados por Londres no âmbito do polémico acordo assinado pelo anterior primeiro-ministro Rishi Sunak.

Três semanas depois de ter tomado posse, o novo governo britânico afirmou hoje que a nação está falida, culpando os antecessores pela situação.

O Governo divulgou uma síntese da avaliação da despesa, sendo que o relatório completo será apresentado ao Parlamento na segunda-feira.

As conclusões da avaliação levaram o novo governo de esquerda a acusar os conservadores de terem assumido compromissos significativos para este ano "sem saber de onde viria o dinheiro".

O relatório indica que as forças armadas "foram esvaziadas" numa altura em que as ameaças globais são cada vez maiores e em que o serviço de saúde "está quebrado", com cerca de 7,6 milhões de pessoas à espera de cuidados.

Apesar dos milhares de milhões de euros gastos a alojar migrantes e combater as redes criminosas que transportam migrantes através do Canal da Mancha, o número de pessoas a fazerem a travessia continua a aumentar, afirmou o gabinete do primeiro-ministro.

Este ano cerca de 15.832 pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações, mais 9% comparativamente a 2023.

"A avaliação mostrará que o Reino Unido está falido -- revelando a confusão que a politica populista fez com a economia e os serviços públicos", afirmou Downing Street em comunicado.