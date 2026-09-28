Starship entra em órbita pela primeira vez e abre novo capítulo da exploração espacial

Durante vários minutos, a Starship permaneceu em voo passivo enquanto as equipas de engenharia avaliavam a situação e analisavam os dados de telemetria recebidos a partir da nave.

O feito representa um ponto de viragem para o programa Starship, que até agora se tinha limitado a voos de teste suborbitais destinados a validar motores, sistemas de controlo, proteção térmica e procedimentos de recuperação.

Primeira carga útil libertada em órbita





Imagem do primeiro Starlink V3 a sair do porão de carga da StarShip | Créditos: SpaceX



Tal como os primeiros, os restantes satélites começaram a abandonar a Starship de forma gradual, saindo um a um, em intervalos regulares. Satélites de uma nova geração, que agora se juntam à atual, rede Starlink.



A colocação em órbita destes novos satélites também constituiu um momento inédito para a nave da SpaceX. Até então, todas as missões da Starship tinham sido essencialmente voos de teste. Agora e pela primeira vez, a nave de Elon Musk executava a um lançamento operacional em órbita, funcionando como plataforma de transporte espacial para uma carga útil comercial.



Esta missão confirma assim não só a capacidade da Starship para atingir a órbita, mas também para desempenhar a função para a qual foi concebida: transportar e libertar cargas de grande dimensão no espaço. Agora a nave vai realizar cerca de oito órbitas terrestres durante dez horas e amarar finalmente no Oceano Pacífico.



Para a SpaceX, o sucesso desta etapa representa um passo fundamental rumo à utilização comercial da nave e à concretização da visão de Elon Musk de transformar o acesso ao espaço numa atividade frequente e economicamente sustentável. Tal como os primeiros, os restantes satélites começaram a abandonar a Starship de forma gradual, saindo um a um, em intervalos regulares. Satélites de uma nova geração, que agora se juntam à atual, rede Starlink.A colocação em órbita destes novos satélites também constituiu um momento inédito para a nave da SpaceX. Até então, todas as missões da Starship tinham sido essencialmente voos de teste.

, com uma descolagem bem-sucedida a partir de Starbase, no Texas, e o regresso controlado do propulsor Super Heavy, que voltou a demonstrar a capacidade de recuperação.No entanto,. Nessa altura, a nave encontrava-se a cerca de 150 quilómetros de altitude e viajava a aproximadamente 20 mil quilómetros por hora.Pouco depois, os restantes cinco motores foram, por ordem do controlo de missão, desligados e a nave prosseguiu a sua trajetória, continuando a ganhar altitude graças à energia acumulada durante a fase de ascensão.Ao minuto 20 da missão, a Starship encontrava-se já a cerca de 260 quilómetros de altitude, deslocando-se a aproximadamente 26 mil quilómetros por hora, muito próxima dos parâmetros necessários para uma inserção orbital.Foi então que aconteceu um dos momentos mais marcantes do voo.A decisão gerou um ambiente de entusiasmo e satisfação entre as equipas que acompanhavam a missão em terra.Ao minuto 25, a queima foi concluída e o motor desligado conforme previsto.No momento da confirmação, a nave viajava a cerca de 26.371 quilómetros por hora, mantendo uma órbita a aproximadamente 277 quilómetros de altitude.A missão transporta ainda 26 satélites Starlink, que permanecem a bordo à espera de autorização para serem libertados. O que aconteceu passavam 35 minutos da ordem de descolagem da Terra.Concebida para ser totalmente reutilizável, a Starship é a maior nave espacial alguma vez construída e constitui a peça central da visão de Elon Musk para reduzir drasticamente os custos de acesso ao espaço. O sistema deverá desempenhar um papel fundamental em futuras missões à Lua, no programa Artemis da NASA e, a longo prazo, em eventuais missões tripuladas a Marte.O que começou por parecer uma missão comprometida após a perda de um motor acabou por transformar-se numa demonstração de resiliência tecnológica e capacidade operacional. Pela primeira vez, a Starship não apenas alcançou o espaço: entrou em órbita e passou a fazer parte dele.Decorria o minuto 32 da missão quando foi aberta a janela de saída do porão de carga (payload bay). Três minutos mais tarde, cerca de 35 minutos após a descolagem de Starbase, no Texas, o primeiro satélite Starlink V3 era colocado com exito em órbita terrestre.