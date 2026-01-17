`Startup` de investigadora portuguesa vence mais um prémio na Alemanha

"O principal objetivo científico é medir de forma precisa o ritmo circadiano individual ao nível molecular", explicou a professora na MSH Medical School Hamburgo e especialista em medicina circadiana e biologia de sistemas.

O ritmo circadiano é o nosso ritmo de 24-horas que regula a hora de quase todos os processos celulares, fisiológicos e comportamentais do nosso corpo.

"Do ponto de vista prático, o objetivo é usar essa informação para determinar o melhor horário para administrar tratamentos, aumentando a eficácia e reduzindo efeitos secundários, em especial em pacientes com cancro, onde os efeitos secundários podem ser enormes", apontou.

A TimeTellers nasceu a partir de mais de uma década de investigação académica na área dos ritmos circadianos, da oncologia e da medicina de sistemas.

"Ao longo do meu trabalho científico, tornou-se mais evidente que o `relógio interno`, ou o `bioritmo` de cada pessoa influencia fortemente a eficácia e a toxicidade de tratamentos médicos, sobretudo em oncologia", adiantou a investigadora portuguesa.

A motivação inicial, contou à Lusa, foi transformar esse conhecimento científico numa solução prática e acessível que pudesse melhorar a vida dos pacientes e apoiar decisões clínicas.

A tecnologia da TimeTeller baseia-se num teste de saliva simples e não invasivo. A partir da saliva, é analisada a expressão de genes ligados ao relógio biológico interno (o chamado relógio circadiano), quantificando o RNA desses genes. Com recurso a modelos matemáticos e inteligência artificial, é possível determinar como funciona o ritmo interno de cada pessoa.

"Esta informação permite indicar qual o melhor horário para administrar um tratamento médico, de modo a aumentar a sua eficácia e reduzir efeitos secundários. Embora a nossa aplicação inicial seja na oncologia, estamos também a desenvolver e a testar a tecnologia noutras áreas, como a doença de Parkinson, a saúde da mulher, o desporto e a longevidade", revelou Ângela Relógio.

Para além da medicina, a tecnologia pode "ajudar a identificar os melhores horários para atividades do dia a dia", como "a exposição à luz, o sono, as refeições ou o exercício físico", e quem sabe, "até apoiar as seleções nacionais portuguesas a encontrar os melhores horários de treino e otimizar o desempenho nas próximas competições".

A TimeTeller recebeu do Prémio de Fundadores de Hamburgo (Hamburger Gründerpreis 2025), um "reconhecimento muito importante, tanto a nível pessoal como para a equipa", confessou Ângela Relógio.

"Representa uma validação externa de que a TimeTeller tem relevância científica, médica e económica, e reforça a confiança no potencial de impacto da empresa (...). A TimeTeller encontra-se atualmente disponível no mercado com reembolso através da Techniker Krankenkasse, a maior seguradora de saúde da Alemanha, com mais de 12 milhões de segurados. Paralelamente, estamos a lançar ainda este mês a TimeTeller para clientes privados, com um foco forte na área da longevidade, ampliando o acesso à tecnologia para além do contexto clínico tradicional", sustentou.

Ao longo dos últimos anos, a inovação da TimeTeller foi reconhecida por vários prémios e distinções, incluindo o Gründungspreis+ do Ministério Federal Alemão da Economia (BMWK) e o Health Innovation Award do Health Innovation Port Hamburg em 2023, entre outros.