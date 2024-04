Stoltenberg anuncia quadro financeiro multianual da NATO para apoio estável

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) "vão discutir como é que a NATO pode assumir mais responsabilidade para coordenar a aquisição de equipamento militar com um quadro financeiro multianual", anunciou Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa no quartel-general da organização, em Bruxelas.

Na terça-feira, vários órgãos de comunicação social internacionais, nomeadamente a Reuters e a AFP, revelaram um pacote de 107 mil milhões de dólares (ceca de 100 mil milhões de euros) para apoiar a Ucrânia durante cinco anos.

Questionado sobre o valor, o secretário-geral da Aliança Atlântica preferiu não comentar o valor, que é atribuído a fontes diplomáticas pelas agências de notícias.

Jens Stoltenberg disse esperar "um consenso" sobre este quadro financeiro multianual até à cimeira de Washington, em julho.

"A Ucrânia tem necessidades urgentes e qualquer atraso em prestar apoio tem consequências no campo de batalha, precisamos de mudar a nossa dinâmica, com assistência estável e viável, para dependermos menos de contribuições voluntários e para que haja um compromisso da NATO", justificou.

Dirigindo-se ao Presidente russo, Jens Stoltenberg disse que "Moscovo tem de perceber que não vai conseguir vencer".