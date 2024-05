Foto: EPA

É uma nova atualização das autoridades, que também contabilizam 112 desaparecidos e mais de meio milhão de pessoas deslocadas, no estado de Rio Grande do Sul.

Na cidade de Porto Alegre, o correspondente da Antena 1 Pedro Sá Guerra percorreu as ruas de barco, na companhia dos bombeiros, num dos bairros mais afetados pelas inundações.



A defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul está a trabalhar com o apoio de mais de quatro mil veículos, centenas de embarcações e pelo menos 40 aeronaves.