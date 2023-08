Subiu para 93 o número de mortos nos incêndios na ilha de Maui

O anterior balanço, com apenas algumas horas, apontava para 89 mortos.



O governador do Estado do Havai, Josh Green, tinha alertado que o número de vítimas mortais deveria sofrer novas atualizações.









"Queremos que as pessoas se preparem para isso", adiantou aos jornalistas.Na ilha, as equipas de resgate continuam as buscas com a ajuda de cães treinados para a procura de cadáveres na cidade de Lahaina, que ficou em ruínas.





Até ao momento, apenas foi possível verificar a identidade de duas das 93 vítimas mortais. O processo deverá ser moroso, uma vez que será necessária uma verificação genética ou dentária.



Lusodescendentes entre os desaparecidos





O Ministério português dos Negócios Estrangeiros adiantou este domingo que alguns lusodescendentes já foram localizados, mas não se exclui que ainda existam desaparecidos.





O Governo português continua a acompanhar a situação no Havai através do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco.







De acordo com a informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros no último sábado, há cerca de 30 cidadãos nacionais inscritos neste consulado com residência oficial no Havai.



A comunidade portuguesa, com dupla nacionalidade, tem cerca de 200 pessoas. Nestes dois grupos, não houve, até ao momento, pedidos de apoio.







Já a comunidade com herança portuguesa mas sem nacionalidade portuguesa (descendentes da primeira vaga migratória do final do século XIX) tem cerca de 100 mil pessoas.







Na lista de desaparecidos há nomes portugueses de famílias lusodescendentes que não são cidadãos nacionais, adiantou ainda o MNE.

Incêndio mais mortífero dos últimos anos nos EUA



que este incêndio é o mais mortífero que o país enfrentou nos últimos dez anos.



Os serviços de combate aos incêndios dos EUA adiantam

O número de vítimas mortais já supera o do incêndio de Camp Fire, Paradise, no estado da Califórnia, que provocou 85 mortos.





De acordo com a Agência Federal para a Gestão de Emergências, o custo para reconstruir a cidade de Lahaina foi estimado em 5,5 mil milhões de dólares, com mais de 2.200 estruturas danificadas ou destruídas, das quais 86 por cento são estruturas residenciais.







Em Kula, também na ilha de Maui, 544 estruturas foram expostas ao fogo e 96 por cento eram estruturas residenciais. No total, as perdas deverão rondar os seis mil milhões de dólares.





O presidente da Câmara de Lahaina, Richard Bissen, indicou que 80% de Lahaina foi completamente destruída pelas chamas.





No incêndio arderam até ao momento mais de 850 hectares. De acordo com Bradford Ventura, chefe dos bomebeiros de Maui, a área do incêndio não aumentou, mas o fogo ainda não está controlado.

