Submersível desaparecido. Sons detetados são "fator de esperança"

Portugal foi contactado com vista a colaborar nas buscas para encontrar o submersível Titan, desaparecido durante uma expedição turística aos destroços do Titanic. No entanto, esta não seria a melhor opção, visto que a chegada da equipa e do equipamento ao local levaria uma semana - o que não é compatível com a corrida contra o tempo tentar salvar as cinco pessoas no submersível.



Faltam poucas horas para se esgotar o oxigénio no submarino turístico Titan. A bordo estão um piloto e quatro passageiros: um francês, um britânico e dois paquistaneses.





As Forças Armadas norte-americanas, dirigidas pelo Canadá e pela França, estão empenhadas na operação, que conta também com o apoio de meios aéreos militares.



As operações de resgate estão a ser dificultadas pelas condições atmosféricas e pela incerteza.



