Sudão. Pelo menos 15 mortos em ataque das forças paramiltares

O porta-voz do Ministério da Saúde do estado de Cartum, Mohamed Ibrahim, precisou que "as RSF atacaram o mercado de Sabrin em Karari, que estava cheio" de pessoas, antes de afirmar que vários feridos estão em estado crítico e que se receia que o número de mortos possa aumentar nas próximas horas.

As RSF atacaram Karari várias vezes nos últimos dias, no âmbito da ofensiva contra o exército em torno da cidade de Omdurman, adjacente a Cartum, de acordo com o portal de notícias sudanês Sudan Tribune.

O Sudão está mergulhado numa guerra civil na sequência dos confrontos que eclodiram em abril de 2023, no meio de tensões crescentes sobre a integração das RSF nas forças armadas, uma parte fundamental de um acordo assinado em dezembro de 2022 para formar um novo Governo civil e relançar a transição após a destituição de Omar Hassan al-Bashir em 2019, prejudicada pelo golpe de Estado de outubro de 2021 que depôs o primeiro-ministro Abdullah Hamdok.