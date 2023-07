Suécia. Alerta antiterrorismo reforçado após profanação do Corão

A situação de segurança na Suécia tem vindo a deteriorar-se de dia para dia após o aumento das tensões entre o país escandinavo e o mundo muçulmano, na sequência das queimas do livro sagrado islâmico – o Corão - que ocorreram no país e originaram vários protestos e incidentes.







“Os protestos no mundo muçulmano impactaram negativamente a imagem da nação”, alertaram quarta-feira os serviços secretos suecos, em comunicado.





Nesta quinta-feira, face à mudança da imagem do país que, segundo considera a mesma fonte, passou de “tolerante para um país hostil ao Islão e aos muçulmanos”, Estocolmo ordenou a 15 organismos e administrações do Estado, desde as forças armadas às autoridades fiscais e à polícia, que “intensificassem o seu trabalho” e reforçassem a segurança contra o terrorismo.



De acordo com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, a destruição do Corão “aumentou os riscos para a Suécia", lê-se numa publicação no seu perfil da rede social Instagram. Kristersson já tinha alertado, na quarta-feira, para as campanhas de desinformação que têm visado o país.





O ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, explicou numa conferência de imprensa que o objetivo é reforçar a capacidade da Suécia "para se proteger, dissuadir e combater o terrorismo e a violência extremista".

A 28 de junho, durante um protesto autorizado pelas autoridades suecas em frente à embaixada do Iraque em Estocolmo, sem pegar fogo mas gritando ao longo do ato "Allah akbar" ("Deus é o maior!", em português).