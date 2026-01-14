Mundo
Suécia anuncia envio de militares para a Gronelândia a pedido da Dinamarca
A Suécia vai enviar um grupo de militares para Gronelândia esta quarta-feira a pedido da Dinamarca, indicou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na rede social X.
(em atualização)
"Vários oficiais das Forças Armadas suecas chegam hoje à Gronelândia. Fazem parte de um grupo de diversos países aliados. Juntos, vão preparar-se para os próximos elementos do exercício dinamarquês Operação Arctic Endurance", anunciou Ulf Kristersson.
O envio de pessoal das Forças Armadas da Suécia "ocorreu a pedido da Dinamarca", explicou o chefe de Governo sueco.