Suécia. Aumento da violência entre gangues rivais faz três mortos em 12 horas

Três pessoas morreram em tiroteios e explosões, na quarta-feira, em Estocolmo e Uppsala, uma cidade universitária a norte da capital sueca, devido à guerra de gangues rivais pelo controlo do tráfico de droga, que tem vindo a abalar a segurança do país. A Suécia está a braços com uma onda de violência sem precedentes, que faz vítimas quase diariamente, e tornou setembro o mês mais mortífero dos últimos quatro anos.