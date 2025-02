Suécia confirma identidade do autor do pior tiroteio em massa do país sem avançar motivação

"O Ministério Público confiou à polícia a investigação preliminar sobre o tiroteio no centro de formação de Örebro (porque) o suspeito foi identificado mas morreu", escreveu o Ministério Público sueco em comunicado esta segunda-feira, sem identificar o nome do assassino.





O ataque da passada terça-feira a um centro de formação de adultos em Orebro, situado no Campus Universitário de Risbergska, terá sido perpretado por um homem de 35 anos, Rickard Andersson, segundo a imprensa sueca e a procuradora Elisabeth Andersson. Trata-se de um antigo aluno da escola, que tinha efetuado a sua última matrícula em 2021.







Seis dias após o pior tiroteio em massa da Suécia, prossegue a investigação para determinar os motivos por detrás do ataque que vitimaram sete mulheres e três homens com idades compreendidas entre os 28 e 68 anos, escreve a agência France Presse sem obter confirmação da polícia.







O primeiro-ministro sueco confirmou que a maioria das vítimas era de origem estrangeira num discurso televisivo para o país no domingo. “Vieram de diferentes partes do mundo e tinham sonhos diferentes”, disse Ulf Kristersson, acrescentando que "estavam na escola para lançar as bases de um futuro que agora lhes foi retirado".







Ulf Kristersson admitiu, ainda, compreender na sequência do ataque as preocupações das "pessoas de origem estrangeira que demonstram um sentimento particular de vulnerabilidade". “Só existe uma Suécia. Não nós e eles. Nem jovens nem velhos. Nem nascidos aqui ou no estrangeiro”, sublinhou.