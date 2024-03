Suécia e Canadá retomam ajuda financeira a agência da ONU para refugiados palestinianos

Com a ONU e o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros a investigar as alegadas acusações israelitas e após a UNRWA concordar com auditorias à organização, a Suécia anunciou este sábado que vai enviar um primeiro pacote de ajuda no valor de 200 milhões de coroas (o correspondente a cerca de 178 milhões de euros).



“O Governo atribuiu 400 milhões de coroas à UNRWA para o ano de 2024. Esta decisão implica um primeiro financiamento de 200 milhões de coroas”, anunciou num comunicado, citado pela BBC.



A Suécia é, aliás, o quarto maior contribuinte de ajuda financeira da UNWRA.



Já na sexta-feira, o Canadá confirmou que, embora decorram ainda as investigações aos funcionários da UNRWA, iria retomar o financiamento para ajudar os refugiados palestinianos em Gaza. A decisão foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Internacional do país, Ahmed Hussen, que argumentou que o objetivo deste financiamento é para que “mais possa ser feito para responder às necessidades urgentes de civis palestinianos” e porque está em andamento o “processo de investigação”.



As forças canadianas vão ainda doar cerca de 300 pára-quedas de carga para a Jordânia, para serem usados como forma de fornecimentos de água a Gaza.



A UNRWA é a maior agência da ONU com operações em Gaza, garantindo cuidados de saúde, educação e outros tipos de ajuda humanitária, contando com cerca de 13 mil trabalhadores. O chefe desta organização das Nações Unidas declarou à comunicação social estar “cautelosamente otimista” quanto à retoma de apoios financeiros.



Philippe Lazzarini advertiu, na semana passada, para o risco de extinção deste organização e para o perigo de milhares de palestinianos morrerem se os países deixassem de ajudar a UNRWA nas operações de ajuda humanitária.



“O que está em causa é o destino dos palestinianos que estão em Gaza que, a curto prazo, vão enfrentar uma crise humanitária sem precedentes”, alertou.



Perante a situação no território, desde que escalou o conflito entre Israel e o Hamas, a Comissão Europeia também anunciou um pacote de ajuda de 50 milhões de euros para a UNWRA.