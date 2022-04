Suécia e Finlândia perto da NATO apesar dos avisos russos

A Rússia avisa para que não aconteça, a Finlândia e Suécia dizem ser donas do seu destino. Após as ameaças do Kremlin, as primeiras-ministras dos dois países que fazem fronteira com a Rússia mostram cada vez mais abertura para se juntarem à NATO contrariando a neutralidade que tem caracterizado os dois países nos últimos anos. A Rússia avisa que a decisão é mais um modo de confrontação do que um passo para a segurança na Europa.