Suécia. Novo governo tem apoio parlamentar de extrema-direita

O acordo de coligação espelha a influência dos Democratas Suecos, ao incluir diversas medidas que tornam mais apertadas as leis de imigração e que aumentam os poderes da polícia, temas que ocupam a maior parte do documento.



O líder do partido fundado nos anos 80 por neo-nazis afirmou que o acordo concretizado esta tarde é algo “extremamente importante”, por possibilitar ao SD a conquista de uma “influência política significativa” na Suécia. Esta é, de facto, a primeira vez que o partido consegue intervir diretamente na política governamental do país.



O líder Jimmie Akesson disse ser “essencial” que “a mudança de governo traga uma mudança de paradigma”.

O futuro primeiro-ministro Ulf Kristersson garantiu, na sua página de Facebook , que o novo governo vai dedicar-se a fazer “uma revisão minuciosa de todo o código penal, com penas mais severas para crimes violentos e sexuais”. Também medidas como o reforço dos critérios necessários para a aquisição da cidadania sueca, a redução das quotas de refugiados, a proibição da mendicidade e o fim da percentagem fixa (1% do PIB) de ajuda humanitária internacional anual ficaram decididos no documento.