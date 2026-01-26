Suella Braverman deixa conservadores e junta-se ao Reform UK de Nigel Farage

Visivelmente emocionada, Braverman afirmou no comício da sua apresentação, ao lado de Farage, que “a Grã-Bretanha está realmente destruída”. Segundo a ex-ministra, o país enfrenta uma escolha clara. “Podemos continuar neste caminho de declínio controlado rumo à fraqueza e à rendição, ou podemos consertar o nosso país”, afirmou, citada pela agência Reuters.





O avanço do Reform UK levanta a possibilidade de um abalo no sistema bipartidário que domina a política britânica há mais de um século.





Braverman segue os passos de Robert Jenrick, que anunciou a sua adesão ao partido no início de janeiro, deixando o seu cargo como ministro-sombra do partido Conservador.

Suella Braverman foi ministra do Interior durante cerca de um ano no governo de Rishi Sunak, mas acabou demitida após divergir da posição oficial do partido em relação à Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Braverman aproveitou para acusar o seu anterior partido de “mentir aos eleitores” em matéria de imigração”. Acusou ainda os conservadores de terem enganado o eleitorado quanto à promessa de abandonar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos.A ex-advogada, de 45 anos, defendeu que o Reino Unido deveria sair da convenção para ter “um controlo melhor da imigração”.O partido de Farage lidera atualmente as sondagens de intenção de voto para as eleições gerais previstas para 2029, à frente tanto do Partido Trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer como do Partido Conservador, agora liderado por Kemi Badenoch.Apesar de continuar a ser uma força minoritária na Câmara dos Comuns- câmara baixa do parlamento do Reino Unido, com deputados eleitos democraticamente- a saída de Braverman para o Reform UK, aumenta para oito o número de deputados do partido de direita conversadora, ainda muito distante dos mais de 400 parlamentares do Partido Trabalhista.O Reform UK, por sua vez, afirmou que deixará a convenção caso vença as próximas eleições nacionais nos próximos quatro anos.