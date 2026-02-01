Suíça apoia população afetada pelas cheias no sul de Moçambique com de 1,2 milhões de euros
O Governo da Suíça disponibilizou um apoio financeiro de 1,1 milhão de francos suíços (cerca de 1,2 milhão de euros) para as vítimas das cheias no sul de Moçambique, refere uma nota consultada hoje pela Lusa.
Em nota publicada na página do Facebook, a embaixada da Suíça em Moçambique explica que o apoio surge no âmbito do seu programa de cooperação entre os dois países, sendo que a Suíça atua na região norte, "mas face à gravidade da situação no sul, decidiu mobilizar apoio adicional".
"No quadro do seu programa de ação humanitária, apoia a resposta de emergência com 100.000 francos suíços (CHF) para operações aéreas de procura e salvamento, um milhão de francos suíços para o Programa Mundial de Alimentação, garantindo assistência alimentar de emergência", lê-se na nota.
O Governo da Suíça reafirma ainda o seu compromisso contínuo com a ajuda humanitária e com uma resposta rápida e eficaz às emergências em Moçambique.
No último sábado, o conselho provincial executivo de Sofala, no centro do país, anunciou a mobilização de 40 toneladas de produtos alimentares diversos, para apoio às vítimas das cheias, que resultou de contribuições de empresas públicas e privadas.
"O conselho executivo teve resposta positiva de várias empresas, agentes económicos, famílias e singulares, tendo angariado cerca de 40 toneladas de produtos diversos, destacando 18 toneladas de farinha de milho, 14 toneladas de arroz, dois mil litros de óleo alimentar, feijão, açúcar e outros produtos que estão sendo canalizados nos distritos de Buzi, Maxanga e outros que tiverem necessidade", disse Lourenço Bulha, governador de Sofala.
O número de afetados pelas cheias de janeiro em Moçambique subiu para 723.289, com 22 mortos, de acordo com dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).
Segundo informação da base de dados do INGD, a que a Lusa teve acesso no sábado, com informação até às 14:30 (12:30 de Lisboa) de sexta-feira, as cheias que se registam em vários pontos de Moçambique já afetaram o equivalente a 170.223 famílias, e mais 20 mil pessoas em 24 horas.
Desde 07 de janeiro, foram registados ainda 45 feridos e nove desaparecidos na sequência destas cheias, além de 3.541 casas parcialmente destruídas, 794 totalmente destruídas e 165.946 inundadas.
O registo do INGD aponta ainda para 451.571 hectares de área agrícola afetados, dos quais 275.765 dados como perdidos, atingindo a atividade de 332.863 agricultores, além da morte de 430.972 cabeças de gado, entre bovinos, caprinos e aves.
Prossegue o socorro de famílias sitiadas pelas cheias, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas durante vários dias.
A União Europeia, os Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, Timor-Leste, Noruega e Japão, além de países vizinhos, já anunciaram e enviaram ajuda humanitária de emergência.