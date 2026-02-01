Suíça apoia população afetada pelas cheias no sul de Moçambique com de 1,2 milhões de euros

Em nota publicada na página do Facebook, a embaixada da Suíça em Moçambique explica que o apoio surge no âmbito do seu programa de cooperação entre os dois países, sendo que a Suíça atua na região norte, "mas face à gravidade da situação no sul, decidiu mobilizar apoio adicional".

"No quadro do seu programa de ação humanitária, apoia a resposta de emergência com 100.000 francos suíços (CHF) para operações aéreas de procura e salvamento, um milhão de francos suíços para o Programa Mundial de Alimentação, garantindo assistência alimentar de emergência", lê-se na nota.

O Governo da Suíça reafirma ainda o seu compromisso contínuo com a ajuda humanitária e com uma resposta rápida e eficaz às emergências em Moçambique.

No último sábado, o conselho provincial executivo de Sofala, no centro do país, anunciou a mobilização de 40 toneladas de produtos alimentares diversos, para apoio às vítimas das cheias, que resultou de contribuições de empresas públicas e privadas.

"O conselho executivo teve resposta positiva de várias empresas, agentes económicos, famílias e singulares, tendo angariado cerca de 40 toneladas de produtos diversos, destacando 18 toneladas de farinha de milho, 14 toneladas de arroz, dois mil litros de óleo alimentar, feijão, açúcar e outros produtos que estão sendo canalizados nos distritos de Buzi, Maxanga e outros que tiverem necessidade", disse Lourenço Bulha, governador de Sofala.

O número de afetados pelas cheias de janeiro em Moçambique subiu para 723.289, com 22 mortos, de acordo com dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Segundo informação da base de dados do INGD, a que a Lusa teve acesso no sábado, com informação até às 14:30 (12:30 de Lisboa) de sexta-feira, as cheias que se registam em vários pontos de Moçambique já afetaram o equivalente a 170.223 famílias, e mais 20 mil pessoas em 24 horas.

Desde 07 de janeiro, foram registados ainda 45 feridos e nove desaparecidos na sequência destas cheias, além de 3.541 casas parcialmente destruídas, 794 totalmente destruídas e 165.946 inundadas.

O registo do INGD aponta ainda para 451.571 hectares de área agrícola afetados, dos quais 275.765 dados como perdidos, atingindo a atividade de 332.863 agricultores, além da morte de 430.972 cabeças de gado, entre bovinos, caprinos e aves.

Prossegue o socorro de famílias sitiadas pelas cheias, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas durante vários dias.

A União Europeia, os Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, Timor-Leste, Noruega e Japão, além de países vizinhos, já anunciaram e enviaram ajuda humanitária de emergência.