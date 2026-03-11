Suíça descarta "para já" ataque terrorista em incêndio de autocarro

"As verificações e investigações continuam", acrescentou, incluindo "a audição de depoimentos de testemunhas para determinar as circunstâncias exatas da tragédia".



De acordo com a polícia, a identificação das seis vítimas do incêndio pode demorar vários dias. O trabalho forense necessário está em curso, acrescentou o porta-voz.

Os "autocarros postais" suíços são tradicionais do país, reconhecidos pela cor amarela, pontualidade e buzina de três tons (usada para avisar nas curvas fechadas).

Erro humano ou fogo posto

Segundo a polícia, o incêndio ocorreu por volta das 18h25 (17h25 em Lisboa) na MurtenStrasse, a rua principal desta pequena cidade, com cerca de cinco mil habitantes, localizada a cerca de 20 quilómetros a oeste da capital suíça, Berna.

Esta tragédia ocorre pouco mais de dois meses depois de um incêndio num bar da estância de esqui de Crans-Montana, na véspera de Ano Novo, ter feito 41 mortos e 115 feridos, incluindo muitos turistas.





c/ Agências