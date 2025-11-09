Mundo
Supertufão Fung-wong atinge Filipinas com rajadas até 230 km/h
A tempestade, com um raio de ação que abrange quase todo o território filipino, atingiu a província de Aurora, na ilha principal de Luzon, às 21h10 (13h10 GMT).
O supertufão Fung-wong atingiu a costa leste das Filipinas na noite de domingo, O serviço meteorológico nacional, PAGASA, informou que a tempestade atingiu o país pela costa leste, depois de já causando a morte a pelo menos duas pessoas e de ter obrigado à evacuação de mais de um milhão. O Fung-wong afeta o arquipélado poucos dias depois de outro tufão ter devastado o país.
A tempestade chegou a Luzon com chuvas torrenciais, ventos sustentados de 185 km/h e rajadas até 230 km/h.
O supertufão é a 21ª tempestade deste ano a atingir um país que ainda está a recuperar do tufão Kalmaegi, que fez 224 mortos nas Filipinas e cinco no Vietname.
"Ouvimos nas notícias que o tufão era muito forte, por isso evacuámos cedo", disse Christopher Sanchez, de 50 anos, que acampou com a família num campo de basquetebol na província de Isabela, em Luzon.
Devido a inundações anteriores, a família levou os seus pertences para o telhado antes de sair.
"Estamos com medo. Estamos aqui com os nossos netos e os nossos filhos", disse no pavilhão desportivo, que estava repleto de tendas, idosos em cadeiras de plástico e crianças a circular.
Luzon e outra ilha, Visayas Oriental, sofreram o impacto inicial mais forte da tempestade, com uma pessoa afogada e outra presa sob os escombros, disseram as autoridades.
Esperava-se que a tempestade perdesse força ao avançar para o interior.
O Papa Leão XIII fez orações pela nação predominantemente católica. "Estou próximo do povo das Filipinas afetado por um tufão violento. Rezo pelos falecidos e pelas suas famílias, pelos feridos e pelos sem-abrigo", disse no domingo.
Na província de Aurora, na ilha de Luzon, onde a tempestade chegou, houve falhas de energia elétrica, mas as linhas telefónicas ainda funcionavam, disse o responsável da Defesa Civil, Cheng Quizon, à rádio DZBB.
Vários aeroportos, incluindo Sangley, perto da capital Manila, e Bicol, a sul, foram encerrados. Espera-se que Fung-Wong seguisse para o norte das Filipinas e atinja as águas costeiras na manhã de segunda-feira, ainda como um tufão, disse a PAGASA, antes de seguir para o mar e perder força ao chegar ao oeste de Taiwan na quinta-feira.
