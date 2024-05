Supremo aumenta pena de prisão para Armando Vara

Segundo o acórdão, a que a agência Lusa teve acesso, os juízes conselheiros deram razão à pretensão do recurso do Ministério Público para que o antigo governante fosse condenado a, pelo menos cinco anos e meio de prisão, acima da decisão de cúmulo jurídico do tribunal, de março de 2023, que tinha aplicado uma pena de cinco anos e um mês.



Vara foi condenado no âmbito do processo Face Oculta a cinco anos de prisão efetiva, e no âmbito da Operação Marquês a dois anos de prisão efetiva.



Da primeira pena, já cumpriu quase três anos, acabou por sair em liberdade por ter beneficiado de um perdão devido à covid-19.