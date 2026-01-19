Surfista de 11 anos escapa ileso a segundo ataque de tubarão em Sydney em 24 horas

O incidente ocorreu pouco antes do meio-dia, quando o rapaz praticava surf na praia de Dee Whye e o animal arrancou um pedaço da prancha, sem causar ferimentos.

O Serviço de Salvamento Marítimo do estado de Nova Gales do Sul, onde se situa Sydney, confirmou que o menor saiu da água por si mesmo e não foi necessária a intervenção dos serviços de proteção civil.

Como medida preventiva, foram utilizados drones, motos aquáticas e patrulhas marítimas para localizar o tubarão, e a praia foi fechada ao público por, pelo menos, 24 horas.

O episódio ocorreu um dia depois de um menino de 12 anos ter ficado gravemente ferido, depois de ser atacado por um tubarão na Praia Tiburón, a leste da cidade, onde permanece internado em estado crítico na unidade de cuidados intensivos do Hospital Infantil de Sydney.

Nesse caso, a polícia local atribuiu a sobrevivência do menor à rápida ação dos seus amigos e das equipas de resgate.

As autoridades australianas indicaram que as chuvas intensas registadas durante o fim de semana, que geraram águas turvas e uma mistura de água doce e salgada, podem ter favorecido a presença de tubarões perto da costa.

Durante 2025, foram registados, pelo menos, uma dezena de ataques de tubarão no país, incluindo um a uma criança de 9 anos, que conseguiu sobreviver, e dos quais cinco foram mortais.

De acordo com uma base nacional de incidentes, desde 1791 até 2025 foram registados mais de 1.280 ataques de tubarão na Austrália, cerca de 260 mortais.