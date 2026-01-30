Em direto
Depois da depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Surto de cólera em Moçambique dispara com 12 mortos em 24 horas

Surto de cólera em Moçambique dispara com 12 mortos em 24 horas

Moçambique registou 135 novos casos de cólera e 12 mortos em 24 horas, somando 48 óbitos desde o início do atual surto, em setembro, e com a preocupação em Tete, indicam dados oficiais.

Lusa /
Marisa Serafim - Lusa

VER MAIS

Segundo o último boletim diário da doença, da Direção Nacional de Saúde Pública, com dados de 03 de setembro a 28 de janeiro, do total de 3.449 casos de cólera contabilizados neste período, 1.576 foram na província de Nampula, com um acumulado de 19 mortos, 1.334 em Tete, com 27 óbitos, e 484 em Cabo Delgado, com dois mortos.

No balanço anterior, até 27 de janeiro, registavam-se 3.091 casos de cólera neste surto, com 36 óbitos, em todo o país.

Só no dia 28 de janeiro foram registados 135 novos casos de cólera em Moçambique, com 48 doentes internados e 87 em ambulatório.

O epicentro do surto é agora a província de Tete, centro do país, com uma taxa de letalidade a mais do que duplicar nos últimos dias, para 2%, e 87 novos doentes em 24 horas, segundo os mesmos dados. O surto está ativo, nesta província, nos distritos de Marara, Tsangano, Moatize, Changara, Cahora Bassa e Tete, mas também em Morrumbala, distrito da província vizinha da Zambézia.

No surto de cólera anterior, com dados da Direção Nacional de Saúde Pública de 17 de outubro de 2024 a 20 de julho de 2025, registaram-se 4.420 infetados, dos quais 3.590 na província de Nampula, e um total de 64 mortos.

Pelo menos 169 pessoas morreram em 2025 em Moçambique devido à cólera, entre cerca de 40 mil casos, avançou em 10 de dezembro último o ministro da Saúde, pedindo às comunidades respeito pelas medidas de higiene individual e coletiva.

Ao responder a perguntas dos deputados, no parlamento, em Maputo, o ministro da Saúde sublinhou que a cólera é um problema de saúde pública, pedindo respeito pelas medidas de higiene para controlar a doença.

"Recebemos cerca de 3,5 milhões de doses de vacinas para poder tratar e prevenir a cólera e aqui há um aspeto que gostaria de mencionar: É que desses 169 óbitos por cólera, cerca de 70% destes ocorreram na comunidade, o que significa que há um problema sério de informação e comunicação ao nível das comunidades", disse Ussene Isse.

O Governo de Moçambique quer eliminar a cólera "como um problema de saúde pública" no país até 2030, conforme o plano aprovado em 16 de setembro em Conselho de Ministros e avaliado em 31 mil milhões de meticais (418,5 milhões de euros).

O objetivo é "ter um Moçambique livre da cólera como um problema de saúde pública até 2030, onde as comunidades têm acesso à água segura, saneamento e cuidados de saúde de qualidade, alcançados através de ações multissetoriais, coordenadas e informadas por evidências científicas", disse o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa.

Tópicos
PUB
PUB