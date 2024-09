Suspeito de matar duas mulheres na Austrália em 1977 foi detido em Itália

Um homem suspeito do brutal assassinato de duas mulheres em Melbourne, Austrália, em 1977, foi detido em Roma com base num mandado de detenção internacional, segundo a agência Ansa.

O suspeito, de 65 anos, que tem cidadania grega e australiana, foi detido no aeroporto de Roma, na quinta-feira, depois de aterrar num voo proveniente da Grécia, onde vivia, para passar férias em Itália.



O homem é acusado de matar as amigas Suzanne Armstrong, de 27 anos, e Susan Bartlett, de 28, num feroz ataque com uma faca, que chocou a Austrália.



A tecnologia levou a um avanço do caso e o suspeito tornou-se um fugitivo da justiça australiana depois de ter sido feito um pedido de uma amostra do seu ADN em 2017.