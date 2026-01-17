Suspensa circulação na principal estrada de Moçambique no sul devido às cheias

Em comunicado, a ANE anuncia "a suspensão imediata de circulação de todo o tipo de viaturas" no troço Incoluane - 3 de Fevereiro, no distrito de Manhiça, província de Maputo, no limite com a província de Gaza, sul de Moçambique.

De acordo com a ANE, a subida do caudal do rio Incomáti fez galgar uma extensão de aproximadamente três quilómetros da N1, sendo que já estão destacadas equipas técnicas para trabalhar na monitorização da situação.

"Face a esta situação e a outras que poderão ocorrer neste período chuvoso, a ANE apela aos automobilistas e aos transportes de passageiros para programarem as suas deslocações, bem como evitar a circulação de veículos com peso acima de 10 toneladas em estradas terraplanadas", conclui.

A sul de Maputo, também a N2 está cortada ao trânsito, devido às inundações, com centenas de pessoas retidas no distrito de Boane.