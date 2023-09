Suspensão de vistos, retirada de diplomatas. Canadá e Índia em diferendo após morte de líder sikh

A crise diplomática entre Otava e Nova Deli registou novos desenvolvimentos na manhã desta quinta-feira,"Aviso importante da missão indiana: por razões operacionais, com efeito a partir de 21 de setembro de 2023, os serviços de vistos indianos foram suspensos até novo aviso", lê-se no portal da BLS International, um fornecedor indiano de serviços de outsourcing para missões governamentais e diplomáticas em todo o mundo.De acordo com a agência, o portal BLS International removeu o aviso do seu site e não houve, até ao momento, qualquer esclarecimento por parte do Governo indiano.Nas últimas horas, o Ministério indiano dos Negócios Estrangeiros já tinha emitido um comunicadoRecomenda ainda aos indianos queTambém esta quinta-feira,De acordo com Otava,pelo que o Departamento de Assuntos Internacionais do Canadá “está atualmente a avaliar a sua equipa na Índia”., adiantou o Alto Comissariado canadiano da capital indiana.

Morte de líder sikh na origem das tensões

A querela diplomática entre os dois países intensificou-se na última terça-feira, quando o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, indicou queEra um dos defensores da independência do Calistão, na região indiana do Punjab.Os seus apoiantes deram conta de que o líder da comunidade sikh estava a ser alvo de ameaças. Nijjar era considerado um “terrorista” pela Índia devido às intenções separatistas do movimento.Avtar Singh Khanda, um dos líderes do movimento de libertação do Calistão, foi morto no Reino Unido e Paramjit Singh Panjwar foi atingido a tiro em maio em Lahore, capital do Punjab paquistanês.Mas esta semana, o primeiro-ministro canadiano foi direto nas acusações.“Qualquer envolvimento de um governo no homicídio de um cidadão canadiano em solo do Canadá é uma inaceitável violação da nossa soberania”, afirmou Trudeau perante o Parlamento. Na sequência do homicídio do líder sikh, o Canadá expulsou o diplomata indiano Pavan Kumar Rai.Em resposta, a India acusou Trudeau de proferir afirmações “ridículas” e pediu ao primeiro-ministro canadiano medidas para que fossem tomadas “ações efetivas e legais contra elementos anti-Índia que operam no seu território”, afirmou o ministro indiano dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar.

Numa escalada de tensões entre os dois países, o Canadá anunciou ainda a suspensão de um acordo comercial com a Índia.







(com agências)