Tailândia: Jovens começam a ser resgatados

RTP08 Jul, 2018, 13:06 / atualizado em 08 Jul, 2018, 14:25 | Mundo

As crianças saíram pelo seu próprio pé da zona mais díficil da gruta e estão a ser avaliadas por equipas médicas.





Os rapazes foram divididos em quatro grupos. O primeiro era composto por quatro jovens.







Os dois primeiros jovens a serem resgatados foram transportados de helicóptero para o hospital. Os outros dois estão no acampamento base de uma das galerias da gruta.







"Saíram duas crianças. Estão neste momento a ser assistidas no hospital montado à entrada da caverna", avançou Tossathep Boonthong, líder do departamento de saúde da província de Chiang Rai, à Reuters ao início da tarde deste domingo.



Cada um dos jovens tem à sua espera uma equipa de médicos, uma ambulância e um helicóptero.







A operação de retirada dos 12 rapazes e do seu treinador de futebol, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou este domingo de manhã.





Os rapazes, com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no passado dia 23 de junho.



As inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, já que a única maneira de chegar até ao local onde se encontram era mergulhando através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.



Nos últimos dias, as autoridades têm estudado a melhor forma para resgatar o grupo.



Os jovens que já foram resgatados “estão a ser alvo de um exame médico. Ainda não foram transportadas para o hospital", acrescentou.