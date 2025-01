Tailândia proíbe a importação de resíduos plásticos

O plástico tornou-se num dos grandes problemas ambientais., segundo dados do Serviço de Monitorização do Meio Marinho do Copernicus.De acordo com os dados divulgados do Parlamento Europeu, em 2022,Em 2024, o Parlamento Europeu aprovou medidas mais rigorosas relacionadas ao envio de resíduos para países terceiros.Durante décadas, a China foi o principal destino dos resíduos plásticos do mundo. Após a proibição imposta pelo país, os resíduos passaram a ser enviados para alguns países do Sudeste Asiático, como a Tailândia.A implementação dessa lei visa travar a inundação de lixo proveniente dos países mais ricos, que frequentemente é enviado para as nações mais pobres. A importação dos resíduos tem afetado a saúde dos cidadãos, poluído o ar e o oceano.De acordo com as autoridades alfandegárias tailandesas, citadas pelo jornal britânicoA urgência da medida adotada deve-se ao facto de as importações de plástico serem mal administradas no país. Algumas fábricas acabavam por queimar os resíduos, causando elevados níveis de poluição e problemas de saúde a nível global.

As toxinas decorrentes da queima ou do processamento de plástico podem provocar doenças respiratórias, cancro, entre outras patologias.

Em novembro de 2024, no decorrer da quinta sessão do Comitê Intergovernamental de Negociações em Busan, foi elaborado um tratado com o objetivo de colocar fim à poluição por plásticos. Segundo as informações divulgada pelo site das Nações Unidas, António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que o planeta “está a afogar-se na poluição plástica”.Atualmente, a Tailândia enfrenta um grave problema relacionado com os resíduos produzidos na região e à ineficácia do seu tratamento, resultando, por vezes, no despejo de plástico no mar.A ONU estima que, até 2050, possa existir mais plástico no oceano do que peixes.