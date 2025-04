Tailândia revê segurança na construção civil após sismo

O governador de Banguecoque visitou na segunda-feira o local, enquanto um equipamento pesado removia os escombros do edifício de 30 andares do Gabinete de Auditoria do Estado na esperança de encontrar as 78 pessoas que ainda estão desaparecidas.

"Mesmo que uma vida seja salva, todo o esforço vale a pena, por isso acho que temos de seguir em frente, continuar", disse Chadchart Sittipunt.

Mas, a longo prazo, é importante garantir a segurança dos edifícios na cidade, onde milhões de pessoas vivem e trabalham em milhares de edifícios altos, acrescentou.

O sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter, cujo epicentro ocorreu a mais de 1.200 quilómetros de distância, matou pelo menos 2.056 pessoas em Myanmar (antiga Birmânia e pelo menos 18 na Tailândia, a maioria no estaleiro de Banguecoque, perto do popular Mercado Chatuchak.

"Penso que precisamos de encontrar a causa primária para que possamos, pelo menos, aprender algumas lições e melhorar as regulamentações de construção", disse Chadchart.

"No final, teremos alguns resultados que melhorarão a segurança em Banguecoque", acrescentou o ministro.

As ações da empresa responsável pelo projeto, a Italian Thai Development, caíram 27% na segunda-feira, devido a questões sobre o projeto do edifício, a aplicação dos códigos de segurança da construção.