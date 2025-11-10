Tailândia suspende acordo de paz com o Cambodja após explosão de mina

O anúncio acontece após a explosão de uma mina perto da fronteira que feriu dois soldados tailandeses.

"O acompanhamento da declaração conjunta que fizemos durante cerca de uma semana chegará ao fim", e diz respeito também à libertação de 18 soldados cambojanos, afirmou o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat.

A explosão de uma mina na província de Sissaket feriu gravemente um soldado tailandês na perna e um outro ficou com dores no peito, segundo o exército tailandês.

"Pensávamos que a ameaça à segurança tinha diminuído, mas na realidade não diminuiu", afirmou o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, em conferência de imprensa.

O Ministério da Defesa do Camboja prometeu, em comunicado, um "compromisso inabalável" com a paz mas as autoridades de Phnom Penh não comentaram no imediato a explosão da mina.