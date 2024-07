Taiwan acusa China de intercetar navio de pesca taiwanês

A embarcação "Tachinman 88", registada nas Ilhas Pescadores, navegava na terça-feira à noite perto das Ilhas Kinmen, arquipélago sob controlo de Taipé e próximo do continente chinês.

A cerca de 23,7 milhas náuticas (43,89 quilómetros) a nordeste do porto de Liaoluo, o "Tachinman 88" foi "abordado e detido" por dois navios da Guarda Costeira chinesa, indicaram as autoridades de Taiwan, em comunicado.

Em resposta, Taiwan enviou três navios da Guarda Costeira para tentar resgatar a embarcação e emitiu avisos, via rádio, a exigir a "libertação imediata", mas as autoridades chinesas disseram para "não intervirem" no processo.

Posteriormente, a Administração da Guarda Costeira de Taiwan detetou a presença de quatro outros navios da Guarda Costeira chinesa a aproximarem-se do local do incidente, tendo decidido suspender os esforços de socorro para "evitar uma escalada do conflito", acrescentou na mesma nota.

O "Tachinman 88" foi transferido para o porto chinês de Weitou na terça-feira, pelas 15h00 em Lisboa. O navio foi abordado a cerca de 11,2 milhas náuticas (20,74 quilómetros) da cidade de Jinjiang, onde decorre atualmente um período de encerramento sazonal da pesca no verão.

"Os próximos passos serão coordenados através do Conselho dos Assuntos do Continente - o órgão responsável pelas relações com a China - e da Agência das Pescas, utilizando os canais de comunicação entre os dois lados do estreito, com o objetivo de conseguir a libertação rápida da tripulação e do navio", referiu o comunicado.

As ilhas Kinmen, um dos principais focos de conflito entre Taipé e Pequim desde o fim da guerra civil chinesa em 1949, situam-se a apenas dez quilómetros da cidade chinesa de Xiamen e a 180 quilómetros da ilha principal de Taiwan.