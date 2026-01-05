Taiwan diz estar a acompanhar com "muita atenção" a situação no país

Num comunicado citado pela agência EFE, a diplomacia taiwanesa assinala que está a monitorizar os desdobramentos internos e internacionais do caso, incluindo o envolvimento do "regime ditatorial venezuelano" no narcotráfico e a "crise humanitária provocada pelo seu Governo autoritário".

Taipé afirma que continuará a acompanhar a evolução da situação "para responder oportunamente e garantir a proteção dos cidadãos taiwaneses no exterior".

O executivo liderado pelo Partido Democrático Progressista reiterou ainda o desejo de que a Venezuela "possa transitar pacificamente para um sistema democrático" e manifestou interesse no desenvolvimento das relações bilaterais com Caracas.

"Taiwan continuará a cooperar com os Estados Unidos e outros aliados da liberdade e da democracia para promover conjuntamente a segurança, estabilidade e prosperidade regionais e globais", lê-se no comunicado.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou no domingo que Maduro e Flores se encontram detidos no Metropolitan Detention Center de Brooklyn, aguardando julgamento por vários crimes, incluindo `narcoterrorismo`. Em Caracas, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu interinamente o cargo, por decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano.

Analistas referem que a ofensiva norte-americana pode intensificar as ambições de Pequim sobre Taiwan, território governado autonomamente desde 1949, mas que a China considera parte do seu território.

A pressão diplomática e militar da China sobre a ilha tem-se intensificado, com manobras militares e perda sucessiva de aliados diplomáticos para Pequim.

Taiwan defende que é, na prática, um Estado soberano, e que o seu futuro só pode ser decidido pelos seus 23 milhões de habitantes.

JPI // CAD

Lusa/Fim