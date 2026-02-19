Taiwan felicita Takaichi pela recondução como primeira-ministra do Japão

"Quero felicitar sinceramente a primeira-ministra Sanae Takaichi pela sua bem-sucedida reeleição", escreveu William Lai, numa mensagem publicada na rede social X, na quarta-feira à noite.

Lai agradeceu também à líder japonesa por ter "sublinhado repetidamente em importantes fóruns internacionais a importância da paz e da estabilidade no Estreito de Taiwan" e por "expressar o seu apoio" à ilha.

O líder taiwanês manifestou ainda o desejo de que Taipé e Tóquio "continuem a aprofundar a sua parceria" e trabalhem em conjunto para a concretização de "um Indo-Pacífico livre e aberto".

Eleita como a primeira mulher a liderar o Japão em outubro, Takaichi foi na quarta-feira reconduzida pelo parlamento como primeira-ministra e formou o segundo Governo, após uma vitória esmagadora nas eleições antecipadas de 08 de fevereiro.

Em novembro, Takaichi sugeriu uma possível intervenção japonesa caso a China tomasse medidas militares contra Taiwan, o que gerou represálias diplomáticas e económicas por parte de Pequim.

Muitos japoneses, frustrados com a crescente assertividade chinesa, acolheram favoravelmente os comentários sobre Taiwan.

Logo após as eleições, afirmou estar a trabalhar para obter apoio para uma visita ao polémico santuário Yasukuni, visto pelos países vizinhos do Japão como prova de falta de remorso pelo passado de guerra do país.

Takaichi prometeu rever as políticas de segurança e defesa até dezembro, para reforçar as capacidades militares, levantando a proibição de exportação de armas letais e afastando-se dos princípios pacifistas.

O Japão considera também o desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear.

Numa conferência de imprensa realizada na quarta-feira à noite, Takaichi defendeu uma reforma da Constituição pacifista do Japão para incluir o papel das forças de autodefesa e o aumento da despesa em defesa.

Os objetivos da primeira-ministra incluem um aumento do poder militar, maior despesa pública e políticas sociais ultraconservadoras.

No plano interno, Takaichi disse que os objetivos imediatos são a rápida aprovação do orçamento do Estado de 2026 e a redução temporária a zero do imposto sobre os alimentos.

"Estamos a trabalhar para aprovar o orçamento do próximo ano (...), tudo isso em prol da tranquilidade dos cidadãos e para construir uma economia sólida", afirmou.

O Governo apresentou em dezembro um projeto de orçamento com uma despesa recorde de 122,3 biliões de ienes (cerca de 660 mil milhões de euros, ao câmbio atual) para o ano fiscal de 2026, que arranca em abril.

O partido de Takaichi, o Partido Liberal Democrata, que governa o Japão há décadas, obteve uma maioria de dois terços dos 465 lugares da câmara baixa do parlamento em 08 de fevereiro.