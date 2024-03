"Taiwan nunca poderá separar-se". Pequim acusa EUA de obsessão para "conter a China"

"Se os Estados Unidos afirmam sempre uma coisa e fazem outra, onde está a sua credibilidade como grande potência? Se os Estados Unidos ficam nervosos e ansiosos quando ouvem a palavra China, onde está a sua confiança como grande potência?", questionou-se o ministro chinês.



"Se os EUA estão obcecados em conter a China, acabarão por prejudicar-se a si próprios", acentuou.Os presidentes norte-americano, Joe Biden, e chinês, Xi Jinping, reuniram-se em novembro passado.



Sem apontar diretamente o dedo à Administração Biden, Wang Yi voltou a deixar no ar a ideia de que a destabilização de Taiwan e da situação no Mar da China Meridional são objetivos dos Estados Unidos.



Para o regime chinês, Taiwan é parte do país. Pequim reclama também soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional, o que coloca o colosso asiático em permanente rota de colisão com as Filipinas, o Vietname e outros países vizinhos.



Na passada terça-feira, as autoridades filipinas e chinesas trocaram acusações sobre um novo incidente entre navios das respetivas guardas costeiras.



Segundo Wang, os países que insistem em manter relações com Taiwan estão a cometer ingerência em assuntos chineses. Ainda assim, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros quis afiançar que Pequim continuará a procurar a reunião pacífica de Taiwan.



"O nosso objetivo é muito claro. Taiwan nunca poderá separar-se da sua pátria", contrapôs.



O governante deixou também críticas às sanções aplicadas a empresas chinesas. Isto depois de, recentemente, Estados Unidos e União Europeia terem expandido os respetivos pacotes sancionatórios contra entidades empresariais e indivíduos da China por causa do alegado apoio militar à Rússia.



c/ agências