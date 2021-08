Talibã continuam a conquistar território no Afeganistão

Os talibã já controlam a sede da polícia de Ghazni, a prisão e também o gabinete do governador.



Em maio, este grupo lançou uma grande ofensiva contra as forças militares do Afeganistão, depois do anúncio da retirada final dos soldados internacionais.



O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros afirmou, esta manhã, que a Alemanha não vai enviar nem mais um cêntimo para Afeganistão, caso os talibã tomem por completo o país.



Da última vez que este movimento esteve no poder, o regime impôs punições a quem ouvisse música, não usasse barba ou não cumprisse regras religiosas.



Quanto às mulheres e crianças foram tratadas de forma desumana.



Os Estados Unidos temem que os talibã consigam tomar a capital do país, Cabul, no espaço de 3 meses.