Taliban confirmam contactos de alto nível com Rússia sobre cooperação em segurança

"Durante uma visita oficial à Federação Russa, uma delegação de alto nível do Ministério da Defesa Nacional, liderada por Mawlawi Mohammad Qasim Farid, manteve uma reunião com Vasily Osmakov, vice-ministro da Defesa da Rússia", indica-se num comunicado do ministério.

Os taliban disseram que as conversações abordaram uma ampla gama de assuntos relacionados com a segurança, incluindo a estabilidade da Ásia Central, fundamental para a Rússia, e a cooperação militar entre os dois lados.

"As partes mantiveram conversações exaustivas sobre uma série de questões importantes de segurança, incluindo a segurança regional, a cooperação mútua e as medidas para prevenir desafios em matéria de segurança", acrescentou o comunicado.

Além disso, sublinha-se que os dois lados destacaram a importância de manter um diálogo contínuo.

Na quarta-feira, os vice-ministros da Defesa da Rússia e do Afeganistão reuniram-se em Moscovo para realizar consultas centradas nas perspetivas de desenvolvimento da cooperação militar entre os dois países.

Em contactos anteriores, Moscovo e o Governo taliban apontaram como uma das principais áreas de interesse a luta contra o terrorismo fundamentalista islâmico, em particular contra a filial do grupo Estado Islâmico no Afeganistão, conhecida como ISIS-K, grupo que os talibãs consideram uma ameaça direta.

O Kremlin também procura conter o tráfico de drogas no Afeganistão, especialmente o tráfico de opiáceos, e evitar a desestabilização da Ásia Central.

A Rússia é o único país do mundo que reconheceu oficialmente o governo taliban e deixou de considerar o Estado Islâmico um grupo terrorista em abril de 2025.