Taxa de inflação sobe 2,6% em março no Japão

A subida do IPC, pelo 31.º mês consecutivo, mostra um abrandamento em relação ao aumento homólogo de 2,8% registado em fevereiro, mas ficou acima do aumento de 2% no primeiro mês deste ano, de acordo com o relatório elaborado pelo Gabinete de Estatísticas do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações japonês.

Os preços dos géneros alimentícios, excluindo os alimentos frescos devido à elevada volatilidade, aumentaram 4,6% em termos homólogos.

Os custos da energia diminuíram 1,7%, com a queda da eletricidade (-1%) e do gás (-7,1%), embora os preços dos outros combustíveis, incluindo os combustíveis para motores, tenham aumentado 4,7%.

Os preços das atividades de lazer e entretenimento também subiram, em média 7,2% em termos anuais, com um aumento de 9,4% para os serviços ligados a esta indústria.