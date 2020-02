Tecnologia de reconhecimento facial usada em protestos na Índia

A tecnologia de reconhecimento facial é vista pelos manifestantes como um meio de repressão aos que se oponham ao primeiro-ministro Narendra Modi.



“Precisamos de nos proteger, dado o modo como o Governo nos reprime”, afirmou Rachita Taneja, criadora de um desenho popular sobre possíveis formas de os manifestantes esconderem os rostos. “Não sei o que eles farão com os meus dados” acrescentou a artista.



Os ativistas não só criticam a falta de regulamentação da nova tecnologia como também acusam as autoridades de secretismo, salientando que o conhecimento público do uso do software apenas foi proporcionado pelo jornal Indian Express.



O Governo de Modi rejeitou as acusações referentes ao abuso durante manifestações e acusou alguns manifestantes de alimentar a violência. As autoridades garantem que as preocupações em torno da tecnologia são completamente “injustificadas”.



“Estou apenas a capturar pessoas-alvo”, referiu Rajan Bhagat, vice-comissário de polícia do Departamento de Registo Criminal de Deli, salientando também que a polícia não tem dados de manifestantes nem pretendem armazená-los.

“Precisamos de nos proteger, dado o modo como o Governo nos reprime”, afirmou Rachita Taneja, criadora de um desenho popular sobre possíveis formas de os manifestantes esconderem os rostos. “Não sei o que eles farão com os meus dados” acrescentou a artista., salientando que o conhecimento público do uso doapenas foi proporcionado pelo jornal. As autoridades garantem que as preocupações em torno da tecnologia são completamente “injustificadas”.“Estou apenas a capturar pessoas-alvo”, referiu Rajan Bhagat, vice-comissário de polícia do Departamento de Registo Criminal de Deli, salientando também que a polícia não tem dados de manifestantes nem pretendem armazená-los. Prós do reconhecimento facial



No ano passado, a Índia já tinha divulgado a intenção de criar uma plataforma própria de reconhecimento facial. O Governo pretendia reunir todas as forças de segurança de modo a facilitar o combate a crimes, localização de suspeitos e de crianças desaparecidas.



O reconhecimento facial já ajudou as autoridades de Uttar Pradesh a deter mais de 1100 pessoas por supostas ligações violentas durante os protestos, garantiu OP Singh, antigo chefe da polícia.



O mesmo responsável acrescentou que a tecnologia levou à redução do número de prisões ilegais e destacou o extenso banco de dados com mais de 550 mil criminosos.



A extensa população da Índia, com cerca de 1,3 mil milhões de pessoas, leva ao surgimento de dificuldades em coletar todas as informações, afirma Atul Rai o cofundador da empresa que fornece o sistema. No ano passado, a Índia já tinha divulgado a intenção de criar uma plataforma própria de reconhecimento facial.O reconhecimento facial já ajudou as autoridades de Uttar Pradesh a deter mais de 1100 pessoas por supostas ligações violentas durante os protestos, garantiu OP Singh, antigo chefe da polícia.O mesmo responsável acrescentou queA extensa população da Índia, com cerca de 1,3 mil milhões de pessoas, leva ao surgimento de dificuldades em coletar todas as informações, afirma Atul Rai o cofundador da empresa que fornece o sistema.