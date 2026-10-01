Teerão afirma que Burnham está equivocado ao acusar Irão de ataque a base militar

"O primeiro-ministro [Andy] Burnham afirma que o Governo do Reino Unido `pode confirmar` a convicção" de que o Irão "teve alguma coisa a ver com o incidente na base da RAF em Fairford", começou por escrever Abbas Araghchi na rede social X.

"Está a bater na porta errada", acrescentou o chefe da diplomacia iraniana , utilizando uma expressão inglesa: "you`re barking up the wrong tree".

PM Burnham says the UK Government "can confirm our belief that we believe Iran to have played a part" in the RAF Fairford incident.



I can confirm Iran's belief that releasing supposed terrorists working for foreign states really says it all.



You're barking up the wrong tree. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 30, 2026

Abbas Araghchi sustentou ainda que o Irão está convencido de que "a libertação de supostos terroristas que trabalham para Estados estrangeiros diz tudo", embora não tenha explicado ao que se referia.

Burnham afirmou na quarta-feira, em declarações à BBC, que existem "indícios sólidos" da participação iraniana no alegado ataque terrorista frustrado junto à base militar de Fairford, no sudoeste de Inglaterra, que é utilizada em conjunto pelos Estados Unidos.

O chefe de Governo vincou que a investigação policial em curso é "complexa e séria" e que está a ser feita em cooperação com "colegas dos Estados Unidos da América (EUA)".

Esta é a primeira vez que o Governo britânico aponta abertamente o Irão nesta operação, embora os diversos meios de comunicação britânicos já tivessem mencionado a intervenção de Teerão desde domingo.

A embaixada iraniana no Reino Unido descartou na segunda-feira "de forma caregórica" qualquer envolvimento do país nesses factos, depois de cinco suspeitos --- todos jovens britânicos com idades compreendidas entre os 22 e os 25 anos, residentes em Londres --- terem sido detidos nas proximidades da base militar sob suspeita de crimes de terrorismo e posteriormente libertados sob fiança.