Teerão ameaça EUA com "surpresas estratégicas" e postura "ofensiva"

Numa entrevista à televisão iraniana realizada hoje pela agência IRNA, um alto comandante da Guarda Revolucionária do Irão (IRGC, na sigla em inglês) defendeu uma "reorganização, modernização e desenvolvimento da doutrina de defesa da República Islâmica".

"A partir de agora, qualquer ação que empreendamos, mesmo que seja defensiva, deve ter um caráter ofensivo", afirmou o subcomandante da IRGC para os Assuntos Políticos, Yadollah Javani, antes de assinalar que as forças armadas iranianas "adotarão abordagens transformadoras".

"O inimigo deve saber que não pode realizar ataques de surpresa nem apanhar-nos desprevenidos. Talvez deva esperar surpresas estratégicas", advertiu.

As declarações enquadram-se no endurecimento do tom de Teerão contra Washington, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na sexta-feira que planeia declarar o estreito de Ormuz "território dos Estados Unidos" após "derrotar o Irão".

Após a afirmação de Trump, as forças iranianas garantiram no domingo que não cederão até alcançarem a "derrota completa" dos EUA e anunciaram uma recompensa equivalente a 30 mil dólares (25.893 euros) para qualquer cidadão iraniano que mate ou capture e entregue um soldado norte-americano, com um prémio que duplicará se a ação for levada a cabo por uma mulher.

Esta segunda-feira expira o memorando de entendimento assinado entre Teerão e Washington a 17 de junho, que estabelecia o fim imediato das operações militares e fixava um prazo de 60 dias para negociar um acordo definitivo de paz.

No entanto, as hostilidades reataram a 07 de julho, depois de Washington ter acusado Teerão de atacar navios comerciais no estreito de Ormuz, ao que se seguiram novos bombardeamentos norte-americanos contra o sul do país persa.