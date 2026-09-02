Teerão ataca alvos dos EUA no Médio Oriente após investida em solo iraniano

Os ataques contra a Guarda Revolucionária do Irão e as represálias contra bases norte-americanas no Médio Oriente não dão sinais de que o conflito do último fim de semana tenha sido um caso isolado, durante a aparente trégua de um mês entre Washington e Teerão.



Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo cinco num casamento, e 68 ficaram feridas em ataques dos EUA contra o Irão na noite passada.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirmou que os militares dos EUA "transformaram a celebração do casamento de um jovem e respeitável casal sunita em luto, bombardeando uma residência em Sirik e reduzindo-a a pó e sangue", segundo um comunicado divulgado pelos media estatais.





"Nesse ataque malicioso, quase 70 pessoas inocentes foram atingidas e quatro delas, incluindo uma criança, foram martirizadas”.

Irão promete "medidas recíprocas"

Também exército da Jordânia anunciou ter destruído dez mísseis lançados a partir do Irão, acrescentando que outros três se tinham despenhado longe de zonas habitadas, sem causar feridos.





O Irão ameaça retaliar contra os Estados Unidos de forma cada vez mais violenta.

“Gosto muito mais da nossa posição agora, com o controlo quase total do Estreito de Ormuz e a economia deles em completo colapso”, acrescentou.









C/agências

Os ataques norte-americanos tiveram início pouco depois de o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, ter apelado para o regresso à diplomacia, atualmente num impasse. Pezeshkian garantiu que, caso os Estados Unidos respeitassem o acordo assinado em junho, "a República Islâmica do Irão tomaria imediatamente medidas recíprocas".Segundo as autoridades iraninanas foi ainda intercetado um ataque contra a base aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, que abriga tropas dos EUA., indicou o exército kuwaitiano na emissora X, instando os cidadãos a seguirem as instruções de segurança.“Mas este não será o maior ataque de todos, esse está à espreita e, quando terminar, restará muito pouco da República Islâmica do Irão”, escreveu o presidente dos EUA na Truth Social.Numa publicação posterior, durante a noite, Trump escreveu que não está a tentar “forçar o Irão ir à mesa de negociações" e que não se importa “nem um pouco se eles assinassem um acordo sem valor para eles".