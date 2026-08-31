Teerão ataca alvos militares dos EUA na Jordânia em retaliação ao ataque à ilha de Larak

Os ataques tiveram como alvo instalações técnicas e de manutenção, bem como aviões norte-americanos posicionados em duas bases na Jordânia, precisou a Guarda Revolucionária num comunicado citado pelos meios de comunicação social estatais iranianos.

As autoridades iranianas advertiram ainda que "qualquer ato de hostilidade será alvo de uma retaliação ainda mais poderosa".

No comunicado publicado por várias agências iranianas, a Guarda Revolucionária afirmou ter lançado esta operação, combinando mísseis e drones, contra as bases de Al Azraq e Rei Hussein, causando "grandes danos", sem que tenha sido divulgado o impacto provocado nos referidos alvos.

Este ataque surge após um bombardeamento realizado no domingo à noite pelos Estados Unidos contra a ilha iraniana de Lark, situada no estreito de Ormuz, para destruir `rockets` que tinham minas marítimas carregadas e que seriam colocadas nessa passagem estratégica, segundo fontes do Exército norte-americano citadas por vários meios de comunicação social locais e agências noticiosas internacionais.

De acordo com a Guarda Revolucionária, o ataque norte-americano, que constitui o primeiro contra alvos iranianos em mais de um mês, provocou feridos e vítimas mortais, sem especificar números.

Segundo a agência noticiosa espanhola EuropaPress, pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas neste ataque em Larak.

Um porta-voz do exército ideológico da República Islâmica afirmou que a "agressão terrorista" da Casa Branca seria "castigada".

Após o anúncio iraniano, o exército da Jordânia divulgou ter abatido oito mísseis --- cuja origem não especificou --- que tinham entrado no seu espaço aéreo.

Num comunicado, o exército jordano precisou ter "destruído com sucesso" os mísseis.