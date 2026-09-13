Teerão confirma ataque contra um dos seus navios comerciais no Estreito de Ormuz

"Um navio mercante foi atingido por volta das 05:00 (02:30 em Lisboa) desta manhã ao largo da ilha de Hengam e da ilha de Qeshm. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas", afirmou, sem especificar a origem deste ataque, o governador da cidade de Qeshm, Amir Teymouri, citado pela televisão estatal e pela agência Tasnim.

Foram relatadas várias explosões durante a noite nas proximidades de Qeshm, que é a maior ilha do estreito de Ormuz.

O Gabinete de Operações Marítimas Comerciais do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), informou esta madrugada que um navio que atravessava o Estreito de Ormuz foi atingido por um projétil de origem desconhecida, sem indicar se o incidente causou vítimas ou danos materiais.

"A UKMTO recebeu um relatório sobre um incidente no Estreito de Ormuz. Um projétil desconhecido atingiu um navio enquanto este atravessava o estreito", indicou a organização num comunicado divulgado nas redes sociais, precisando que não dispunha de informações sobre a situação dos membros da tripulação, a extensão dos possíveis danos no navio ou as eventuais repercussões ambientais decorrentes do impacto.

O incidente ocorre na véspera de uma reunião entre o Irão e os países do Golfo dedicada a Ormuz, que terá lugar na segunda-feira em Omã, país que também faz fronteira com o estreito.

O controlo da via marítima estratégica para o comércio mundial está no cerne do conflito entre Teerão e Washington.

O Irão, que foi atacado a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, bloqueou, em retaliação, o Estreito de Ormuz, cuja travessia era livre e decorria sem obstáculos antes da guerra.

O Irão exige agora que os navios obtenham a sua autorização para atravessá-lo, invocando razões de segurança e soberania, e está a ponderar um mecanismo para cobrar taxas de serviço.

Os navios que não cumprem essas regras são regularmente alvo de ataques.

Os Estados Unidos impuseram, em retaliação, um bloqueio aos portos iranianos e bombardeiam esporadicamente a costa.